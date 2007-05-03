Мін’юст зареєстрував нову символіку Партії регіонів

Міністерство юстиції України зареєструвало нову символіку Партії регіонів – розпізнавальний знак, прапор, гімн та девіз.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мін’юсту, рішення ухвалене Міністерством юстиції на підставі рішення політвиконкому партії від 12 квітня 2007 року «Про символіку Партії регіонів», переданого до Мін’юсту відповідно до статті 9 Закону «Про політичні партії в Україні».

Після правової експертизи поданих документів Міністерство юстиції визнало, що вони відповідають вимогам законодавства.

До Реєстру символіки об’єднань громадян внесено запис про реєстрацію символіки Партії регіонів та скасовано попередній запис про реєстрацію символіки партії від 6 серпня 2001 року з доповненнями від 9 квітня 2002 року.