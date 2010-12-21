Литвин оголосив півгодинну перерву і попередив: ні хвилини більше
10:48, 21 грудня 2010Політика
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На вимогу «БЮТ-Батьківщина» і НУ-НС
У пленарному засіданні Верховної Ради України оголошено перерву на 30 хвилин.
Як передає кореспондент УНІАН, перерва оголошена на вимогу фракцій «БЮТ-Батьківщина» і НУ-НС для проведення консультацій щодо вимог опозиції.
Зокрема, обидві фракції вимагають сьогодні запросити до парламенту генерального прокурора України Віктора ПШОНКУ щодо надання інформації про події у ВР 16 грудня.
Оголошуючи перерву, голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН зауважив, що вона триватиме рівно 30 хвилин - до 11.05.
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