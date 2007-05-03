Янукович закликає Ющенка сісти за стіл переговорів

Прем’єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ закликає опозицію і Президента Віктора ЮЩЕНКА сісти за стіл переговорів для обговорення питання про доцільність проведення позачергових виборів до Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив сьогодні на засіданні Кабінету Міністрів України.

“Якщо ми побачимо, що немає іншого вибору, як йти на вибори, і буде прийнято консенсусом таке рішення, тоді можна почати підготовку до проведення виборів”, - зазначив В.ЯНУКОВИЧ. Але для цього, на його переконання, потрібно підготувати необхідні закони, зокрема закон про дострокові вибори.

За словами глави уряду, таку пропозицію він висловлював і Президенту, і вона була “нормально сприйнята” Віктором ЮЩЕНКОМ. “У всякому випадку, при наших розмовах”, - підкреслив В.ЯНУКОВИЧ. Він сказав, що такий вихід із ситуації припинить громадське протистояння. “Ми не можемо допустити розколу країни і пролиття крові... Бо ми знаємо, що деякі радикальні сили з обох сторін готові в будь-який час це зробити”, - сказав В.ЯНУКОВИЧ.