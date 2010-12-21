Литвин вважає, що про бійку у ВР важливо сказати все на чистоту

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН просить Генеральну прокуратуру надати народним депутатам попередні висновки про події в парламенті 16 грудня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на засіданні ВР.

«Я направив листа до Генеральної прокуратури з проханням надати відповідну інформацію для того, щоб побачили і керівники фракцій, і депутати, а після того ми визначилися про формат розгляду цього питання», - повідомив спікер.

Він висловив сподівання, що з цього приводу депутати не мають жодних заперечень. За словами В.ЛИТВИНА, нині важливо «сказати все на чистоту» про події 16 грудня.

У відповідь на вимогу опозиції звільнити урядовців, які одночасно є народними депутатами і які брали участь у бійці в парламенті 16 грудня, В.ЛИТВИН запропонував розглянути це питання першим у п’ятницю, 24 грудня. Водночас опозиційні депутати зі своїх місць вимагали розглянути дане питання сьогодні. У відповідь В.ЛИТВИН сказав: «Ну не пройде воно сьогодні». Він зазначив, що сьогодні таке питання можна розглядати хіба що для того, щоб «збурити ситуацію».

Також В.ЛИТВИН запропонував знову розглянути питання щодо створення тимчасової слідчої комісії ВР, яка б розслідувала політичні репресії в Україні. Він зазначив, що раніше була домовленість про створення такої комісії, але вона «була абсолютно зруйнована». «Тому, я вважаю, якщо є необхідність, то давайте повернемося до створення комісії», - додав він.

В.ЛИТВИН зазначив, що під час наради керівники фракцій мають визначитися також щодо можливості заслуховування інформації представника Генеральної прокуратури про події 16 грудня.

Коментуючи вимогу фракцій «БЮТ-Батьківщина» та НУ-НС щодо необхідності ухвалення закону про опозицію, спікер зазначив, що ВР доцільно ще раз переглянути даний законопроект. «Мені видається, що цей законопроект був написаний під Конституцію 2004 року і, очевидно, він потребує зараз серйозного корегування», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, зараз у парламенті оголошено перерву на 30 хвилин і проходить засідання лідерів фракцій.

Раніше фракції «БЮТ-Батьківщина» та НУ-НС вимагали сьогодні у Верховній Раді заслухати інформацію генерального прокурора Віктора ПШОНКИ щодо побиття народних депутатів у сесійній парламенту 16 грудня.

Зокрема, за словами лідера фракції «БЮТ-Батьківщина» Івана КИРИЛЕНКА, генпрокурор має сьогодні повідомити депутатам про хід розгляду даної справи.

Крім того, за його словами, негайно мають бути звільнені ті урядовці, які брали участь у бійці, має відбутися закриття кримінальних справ проти представників опозиції та сьогодні ухвалений в цілому закон про опозицію.