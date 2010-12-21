Луценко: «поздравляю вас, соврамши», панове із прес-служби ГПУ

Лідер «Народної самооборони», екс-міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО спростовує повідомлення Генеральної прокуратури про його відмову знайомитися із матеріалами кримінальної справи у слідчого.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії «Народна самооборона», за словами Ю.ЛУЦЕНКА, прес-служба Генпрокуратури вкотре поширила неправдиву інформацію про нього.

«Я регулярно з’являюся до Слідчого управління Генеральної прокуратури, у тому числі і після пред’явлення мені звинувачення 13 грудня», - заявив Ю.ЛУЦЕНКО.

«Інша справа, що до кінця минулого тижня 11 слідчих в особливо важливих справах так і не змогли надати мені прошиту і скомплектовану кримінальну справу, про що було складено заяву 16 грудня мною та моїм адвокатом», - наголосив він.

Екс-міністр також додав, що «слідчий був особисто повідомлений про неможливість ознайомлення мною із матеріалами справи 20 грудня через участь мого адвоката в іншій кримінальній справі – Богдана ДАНИЛИШИНА, до якої його після довгих незаконних відмов нарешті допустила ГПУ».

«Так що, як писав легендарний Булгаков – «поздравляю вас, соврамши», панове із прес-служби ГПУ», - заявив Ю.ЛУЦЕНКО.

«Весь поспіх заяв цього відомства щодо ЛУЦЕНКА при багаторічних затягуваннях інших справді найрезонансніших справ пояснюється просто – є політичне замовлення максимально швидко, нехай і незаконно, провести до Нового року ознайомлення з 24-м томами творчості слідчих, так само в «темпі польки» за 2 місяці провести суд, аби встигнути осудити політика для недопущення його участі у виборах до Верховної Ради України», - резюмував Ю.ЛУЦЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 20 грудня у Генпрокуратурі заявили, що не виключають арешту Ю.ЛУЦЕНКА, якщо він перешкоджатиме передачі до суду матеріалів за порушеною проти нього кримінальною справою.

У ГПУ зазначили, що Головним управлінням з розслідування особливо важливих справ Генпрокуратури закінчено досудове слідство у кримінальній справі за обвинуваченням Ю.ЛУЦЕНКА та співробітника МВС Леоніда ПРИСТУПЛЮКА. Однак, незважаючи на те, що обвинуваченому Ю.ЛУЦЕНКУ ще 13 грудня оголошено про закінчення досудового слідства, він до 20 грудня жодного разу не прибув до слідчого для ознайомлення з матеріалами справи, заявили у Генпрокуратурі. У той же час Ю.ЛУЦЕНКО у друкованих ЗМІ та по телебаченню надає певні коментарі з приводу цієї кримінальної справи, додали там.

На думку ГПУ, така поведінка обвинуваченого Ю.ЛУЦЕНКА свідчить про навмисне затягування ним строків по кримінальній справі та унеможливлює направлення її до суду.

У зв’язку з цим Генеральна прокуратура України пропонує Ю.ЛУЦЕНКУ негайно прибути до слідчого для ознайомлення зі справою або для складання протоколу про відмову знайомиться з матеріалами.

У разі подальшого ухилення Ю.ЛУЦЕНКА від явки до слідчого та зловживання своїми процесуальними правами обвинуваченого Генеральною прокуратурою буде вирішено питання про заміну йому запобіжного заходу з підписки про невиїзд на тримання під вартою, наголошується у повідомленні.

Ю.ЛУЦЕНКУ пред`явлено обвинувачення “у заволодінні державним майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб” та у “перевищенні службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки”. Кримінальна справа стосується влаштування на роботу і присвоєння звань колишньому водію Ю.ЛУЦЕНКА Л.ПРИСТУПЛЮКУ.

Сам Ю.ЛУЦЕНКО заявив, що влада висунула йому “абсурдні звинувачення” з метою залякати інших опозиційних політиків.