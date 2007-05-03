Ющенко не виконуватиме рішення КС з підписами Станік і Пшеничного

Президент України Віктор Ющенко не буде виконувати рішення Конституційного Суду, якщо під ним стоятимуть підписи звільнених суддів Сюзани Станік та Валерія Пшеничного. Про це заявив сьогодні під час брифінгу представник президента в Конституційному Суді Володимир Шаповал. "Рішення КС, де будуть підписи осіб, які не мають статусу суддів….давайте тоді мені запропонуйте підписати замість якогось керівника виконавчого органу. Це просто не серйозно. Тому очевидно це було б скандалом, на який ми не здатні", - зазначив він.

В.Шаповал також повідомив, що не знає чи беруть участь у роботі КС С.Станік та В.Пшеничний. Відносно судді С.Станік, В.Шаповал наголосив, що для неї зараз було б доречно звернутися до суду щодо законності її звільнення. "Я очікую від неї таких кроків", - підкреслив він.

РБК