Присяжнюк каже, що вивів Київщину з 24-го на 8-ме місце в Україні

Голова Київської облдержадміністрації Анатолій ПРИСЯЖНЮК стверджує, що йому та його команді цього року вдалося за соціальними показниками вивести столичну область з 24-го на 8-ме місце серд областей України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції у Києві, підбиваючи підсумки роботи облдержадміністрації, яку він очолив у квітні поточного року.

«На початку квітня, коли я прийняв область, вона за соціально-економічними показниками була на 24-му місці в Україні. На сьогоднішній день область знаходиться у першій десятці – на 8-му місці. Але я цим себе не заспокоюю, тому що дуже багато залишилось невирішених соціально-економічних і життєвих проблем», - сказав А.ПРИСЯЖНЮК.

На підтвердження своїх слів він навів статистичні дані. Зокрема, за словами А.ПРИСЯЖНЮКА, з весни цього року вдалося працевлаштувати 22 тисячі громадян, що більше на 23% від показників минулого року. Крім того, вдалося збільшити приблизно на 18% надходження до Пенсійного фонду (майже до 4 млрд. грн.).

Крім того, зазначив губернатор, Київська область посідає перше місце в Україні за сумами відрахувань до державного і місцевих бюджетів. На цій же сходинці, сказав А.ПРИСЯЖНЮК, регіон знаходиться у питанні погашення заборгованості із заробітної плати.

Також А.ПРИСЯЖНЮК зауважив, що цього року вдалося газифікувати 18 сіл, і керівництво облдержадміністрації розраховує наступного року повністю закрити це питання.

Крім того, сказав гурербнатор, за час його керування регіоном було здано в експлуатацію поліклініки в Ірпені та Броварах, а також 6 загальноосвітніх шкіл.

Наступного тижня заплановано введення в дію загальноосвітньої школи у Бородянському районі, медичного закладу і житлового будинку у Макарівському районі тощо, додав А.ПРИСЯЖНЮК.