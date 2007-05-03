Цушко обіцяє ”злити” інформацію про підготовку силового сценарію

Міністерство внутрішніх справ України не володіє інформацією щодо силового вирішення політичної кризи в Україні.

Про це сьогодні сказав журналістам міністр внутрішніх справ України Василь ЦУШКО, передає кореспондент УНІАН.

«У міністерстві немає такої інформації, що хтось готує силовий «сценарій». Буде, я вам скажу», - сказав міністр.

Він підкреслив, що МВС діятиме строго в рамках закону і не дозволить нікому організовувати протиправні акції і протиправні дії.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні з парламентської трибуни народний депутат України, член фракції Партії регіонів Іван ПОПЕСКУ закликав силові відомства “не виконувати злочинні накази і не брати участі в силовому сценарії врегулювання політичної кризи”.

У відповідь на це Управління прес-служби Міністерства оборони України заявило, що інформація про наміри військовослужбовців брати участь у можливому силовому варіанті врегулювання політичної кризи є абсолютно безвідповідальною, не відповідає дійсності і носить характер дестабілізації.