Присяжнюк не має наміру змінити Могильова
"Думаю, ще три роки попрацюю"
Голова Київської облдержадміністрації Анатолій ПРИСЯЖНЮК заперечує чутки про те, що він найближчим часом може очолити Міністерство внутрішніх справ України.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на прес-конференції у Києві.
«Я нікуди не йду, тому що дуже багато проблем, які мені разом з вами потрібно вирішити в області… Я прийшов на Київщину. Ця робота для мене була новою. Зі мною прийшла команда людей, яких я не хочу зраджувати… Тому я думаю, ще роки три попрацюю на Київщині», - сказав А.ПРИСЯЖНЮК.
Анатолій Присяжнюк (1953 р.н.) - кандидат юридичних наук, генерал-полковник міліції. З 1993 по 2001 рік - заступник начальника ГУ МВС Криму. У 2001-2003 рр. - начальник Управління МВС Полтавської області У 2003-2005 рр. - заступник міністра внутрішніх справ України.