ГПУ порушила кримінальну справу проти постраждалих у бійці бютівців

За фактом подій, що відбулися у парламенті минулого четверга, 16 грудня, прокуратура порушила кримінальну справу проти нардепів від БЮТ за фактом перешкоджання діяльності народних депутатів, тобто, за блокування трибуни. Про це «Дзеркалу тижня» повідомив голова комітету Верховної Ради з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, народний депутат від «БЮТ-Батьківщина» Віктор Швець.

«Але є інші статті в Кримінальному кодексі, які передбачають відповідальність за посягання на життя, здоров’я і перешкоджання діяльності державного діяча, якими є народні депутати. То ми вимагали і вимагаємо, щоб кримінальні справи були порушені саме проти тих осіб, які здійснили звірячий напад на народних депутатів України і спричинили їм тілесні ушкодження та інші ушкодження здоров’ю», — наголосив Швець.

За його словами, народні депутати від БЮТ вже давно звернулися до генерального прокурора із заявою про вчинення злочину, і згідно нормам Кримінально-процесуального кодексу, протягом 10 днів Генеральна прокуратура повинна прийняти відповідне рішення.

«На сьогоднішній день нам відомо тільки те, що порушено кримінальну справу за блокування парламенту. Тобто, фактично ми можемо говорити про те, що кримінальна справа порушена проти нас самих», — сказав голова парламентського комітету.