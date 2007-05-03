Гавриш: Президент збільшує свою територію впливу, формує потужні активи

Степан ГАВРИШ, якого сьогодні Президент України назначив суддею Конституційного Суду (коментар брався до оприлюднення відповідного указу - УНІАН) називає заяви про дострокові президентські вибори політичною істерикою.

Про це він сказав в коментарі УНІАН.

“Дострокові парламентські вибори юридично оформлені указом Президента. Дострокові вибори президентські вибори не можливі, це політична істерика, це спроба відповісти на позицію Президента позицією політичного камікадзе. Який розуміє, що він приречений нанести єдиний політичний удар по своєму супротивнику”, - сказав С.ГАВРИШ.

“Політика кинджальних зустрічей рішень Президента приречена. І вона закінчиться політичним компромісом”, - додав він.

На його переконання, за цей час Президент “збільшує свою політичну територію впливу, формує потужні активи, які дуже важко буде компенсувати”.

“Якщо раніше компроміс був можливий під певний диктант з боку коаліції, то тепер він можливий тільки за взаєморозуміння із Президентом і ведення ініціативи саме Президента”, - наголосив С.ГАВРИШ.