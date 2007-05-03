Азаров: ми дуже багато говоримо про вибори, а на підставі яких списків...

Кабінет Міністрів України пропонує виділити 127 млн. грн. на створення Державного реєстру виборців. Це передбачено проектом змін до Державного бюджету на 2007 рік, схваленим сьогодні на засіданні уряду, повідомив на брифінгу перший віце-прем`єр-міністр, міністр фінансів України Микола АЗАРОВ.

«А то ми дуже багато говоримо про вибори, а на підставі яких списків по обліку виборців ми збираємося проводити вибори? Ми знаємо про те, що відхилення неодноразово складали мільйони голосів, мільйони виборців», - цитує М.АЗАРОВА сайт Партії регіонів.

Як повідомляв УНІАН, в цілому в проекті змін пропонується зафіксувати збільшення доходів Держбюджету-2007 на 5 млрд. грн. Крім 127 млн. грн. на створення реєстру виборців, пропонується направити 4 млрд. 200 млн. грн. на впровадження другого етапу Єдиної тарифної сітки, а 201 млн. грн. - на доплати за звання у сфері освіти.

Міністр фінансів підкреслив, що законопроект буде переданий до парламенту вже сьогодні, третього травня, а завтра він виступить з відповідною доповіддю у Верховній Раді.