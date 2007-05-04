Регіонали не визнають Гавриша суддею Конституційного суду

Народний депутат від Партії регіонів Юрій Мірошниченко в ефірі "5 каналу" заявив що при призначенні Президентом Степана Гавриша суддею Конституційного Суду не було дотримано відповідних процедур, тому пан Гавриш не є суддею КС.

"Згідно Закону "Про Конституційний Суд" Указ Президента про призначення судді Конституційного Суду скріплюється підписами Прем`єр-міністра і міністра юстиції, - стверджує Мірошниченко. - Це стаття 6 Закону України "Про Конституційний СУд". Цього зроблено не було. Тому, я ще раз наголошую, пан Гавриш не є суддєю Конституційного Суду."