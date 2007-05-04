Гавриш не поспішає на роботу в КС: за 2 місяці щось станеться

Член Вищої ради юстиції України Степан Гавриш в інтерв"ю РБК-Україназаявив, що до виконання обов"язків в Конституційному суді приступить після прийняття присяги у Верховній раді. С.Гавриш повідомив, що на прийняття присяги новим суддею КС законодавством встановлено 2–місячний термін. "Я думаю, що за цей період часу щось станеться оскільки і Президент, і Верховна рада зацікавлені в тому, щоб Конституційний суд був легітимний, в ньому було 18 членів КС, і склад був повний. Я не можу зараз брати участь у засіданнях Конституційного суду. До прийняття присяги я не є суддею Конституційного суду. Я думаю, що у Президента з цього приводу є власне бачення (йдеться про можливість прийняття присяги суддею в ВР), я не можу цьому сприяти", - сказав С.Гавриш.

Він наголосив на готовності виконати обов"язок, який покладає на нього Президент. С.Гавриш не знає, кого ще Президент призначить на посаду судді КС. "Думаю, що Президент зробить несподіваний і дуже пристойний вибір судячи з того, що зробив пропозицію мені. Я відома людина. Для мене це було абсолютно несподівано, я не планував йти суддею Конституційного суду", - наголосив він.