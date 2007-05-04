Списки до ЦВК вже подали 24 політичні сили

Списки кандидатур до складу окружних комісій до Центральної виборчої комісії вже подали 24 політичні сили.

Як повідомили УНІАН у Відділі взаємодії із ЗМІ Секретаріату ЦВК, учора, третього травня, до 24 години Центральна виборча комісія продовжувала приймати подання від політичних сил з пропозиціями щодо кандидатур для включення до складу окружних виборчих комісій на позачергових виборах народних депутатів України 24 червня 2007 року. З проханням до партій про такі подання звернувся голова комісії Ярослав ДАВИДОВИЧ.

Загалом до Центрвиборчкому подали відповідні пропозиції 24 політичні сили.

Раніше Я.ДАВИДОВИЧ повідомляв, що з п’яти політичних сил, які є суб’єктами подання кандидатур для включення до складу окружних виборчих комісій на позачергових виборах народних депутатів, такі подання внесли Блок Юлії Тимошенко та блок “Наша Україна”. Від інших політичних сил до кінця доби третього травня свої пропозиції щодо кандидатур до складу окружних комісій подали: Народна партія, Українська народна партія, всеукраїнське об’єднання „Свобода”, Чорнобильська народна партія „За добробут та соціальний захист народу”, Народна екологічна партія, Партія угорців України (Ужгород), „Вперед, Україно!”, Ліберально-демократична партія, політична партія „Наша партія”, Партія захисту пенсіонерів України, партія „Реформи і порядок”, всеукраїнська політична партія „Екологія та соціальний захист”, Партія відродження села, Зелена екологічна партія України „Райдуга”, партія „Нова сила”, Всеукраїнська партія трудящих, Соціально-християнська партія, партія „Національно-демократичне об’єднання „Україна”, Демократична партія України, Республіканська християнська партія, Всеукраїнська партія миру і єдності та партія „Солідарність”.