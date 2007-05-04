Сьогодні Ющенко зустрінеться з Тимошенко і Кириленком

Сьогодні відбудеться зустріч Президента України Віктора ЮЩЕНКА з головою “Нашої України” В’ячеславом КИРИЛЕНКОМ і лідером БЮТ Юлією ТИМОШЕНКО.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, після завершення зустрічі, орієнтовно о 14.30, на першому поверсі Секретаріату Президента (вул. Банкова, 11) лідери політичних сил поспілкуються з пресою.

Акредитація представників преси за телефонами: 255-63-18, 255-65-01, 255-78-44.

Також після сьогоднішньої наради Президента з головами облдержадміністарцій, орієнтовно о 18.00, планується підхід до преси заступника глави Секретаріату Президента України Віктора БОНДАРЯ та голів облдержадміністрацій.