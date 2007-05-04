Коаліція просить у Януковича грошей на вибори

Сьогодні на пленарному засіданні парламенту нардепи прийняли постанову “Про внесення змін до Постанови Верховної Ради України від 30 квітня 2007 року "Про вибори Президента України та народних депутатів України".

Цим документом парламент доручив ЦВК “забезпечити належне виконання Закону України “Про Державний реєстр виборців” та своєчасну підготовку і проведення виборів Президента України та народних депутатів України”, передбачених постановою ВР від 2 квітня.

Водночас від прем’єр-міністра Віктора Януковича парламентарі зажадали виділення грошей на проведення дострокових виборів.

Кабінету Міністрів України доручили “вжити необхідних заходів щодо забезпечення фінансування... (дострокових та одночасних –УНІАН) виборів Президента України та народних депутатів України в обсягах і в порядку, визначених законом”.

За постанову, як повідомляє офіційний сайт Верховної Ради, проголосували 246 нардепів, проти – 1, утримався –1.