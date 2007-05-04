Піскун взяв собі у заступники Медведька
Повідомлення прес-служби ГПУ
|Олександр МЕДВЕДЬКО
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Генпрокуратури.
Як повідомляв УНІАН, 18 квітня прес-служба Генеральної прокуратури повідомила про госпіталізацію генерального прокурора О.МЕДВЕДЬКА у зв’язку із захворюванням на ішемічну хворобу серця з нестабільною стенокардією на фоні гіпертонічного кризу.
26 квітня Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм указом поновив Святослава ПІСКУНА на посаді генерального прокурора України. За повідомленням прес-служби глави держави, В.ЮЩЕНКО поновив С.ПІСКУНА на посаді генпрокурора на виконання рішення Шевченківського районного суду міста Києва.
Після цього О.МЕДВЕДЬКО заявляв, що має намір подавати позов до суду з приводу свого звільнення з посади генпрокурора. Він обіймав цю посаду з листопада 2005 року.