Бокий запропонував Ющенку молебен, хресну ходу і освячення в діжках голими

Лідер фракції Соцпартії Іван Бокий заявляє, що президенту Віктору Ющенку не довго доведеться "царювати", якщо йому та його "злочинному оточенню вдасться державний переворот".

У своєму виступі у Верховній Раді Бокий сказав, що йому імпонує заклик президента захищати українську мову як державну і запитав, "доки ви дозволятимете собі так нещадно калічити нашу квітучу, ласкаву мову".

"Я не кажу, що ви часто не знаєте значення й сфери вживання слів. І тоді слово "комплімент" у вас звучить на рівні присутності задрипаної кози у королівських покоях", - зазначив депутат.

"Я розумію вашу бухгалтерську звичку до професійної термінології типу "акцепт", тощо, але ж є українські відповідники, то чи не варто трансформувати від себе класичну фразу від Аркадія: "Вікторе, не говори красиво, бо невдовзі і сам не розумітимеш, що речеш", - додав він.

За словами Бокого, "першокурсникам має бути відома різниця між "відношенням" і "ставленням", що нація й держава не може бути "кращою та гарнішою", а взагалі якщо "краща", то за кого чи за щось, що живуть за законом, а не по закону, що дорожні карти в Україні мають досить конкретне значення, і його добре знають усі картярі", - сказав Бокий.

"Не хочу продовжувати цей ряд чи низку російськомовної недорікуватості - російською – косноязычия - президента з його виступу. Дуже прикро слухати лексично і стилістично неграмотного президента держави", - додав він.

Бокий закликав президента "не порнографувати українське слово". Коментуючи заклик президента "на партійних з`їздах відмовитись від депутатської недоторканності", депутат запитав:

"Але чому на партійних з`їздах? Це ж робиться змінами до Конституції, тобто у Верховній Раді. Тоді давайте виженемо порнографію зі слів президента і покінчимо з усякою недоторканністю. Я бачу це вилітання порнографічного духу в натурі".

"Президент урочисто виходить на трибуну Верховної Ради без звичного на зриві голосу мажордома про його з`яву і так само урочисто складає з себе недоторканність, за ним депутати і судді і починається процес очищення. Щось на взірець молебню чи хресного ходу на чолі з президентом, митрополитом", - розповів Бокий.

"Далі символічне, але й натуральне скидання з себе вериг, одягу і освячення в діжках голими, записи в Конституції і всі вже доторканні не тільки до тілес, але й до духу. Згода президенте? Гайда разом на це свято недоторканності", - додав депутат.

"Я не придушений ні горілкою, ні медовухою... Посилання на Конституцію для вас – навіть не лопух для прикриття срамоти, а лише ритуальний момент", - заявив Бокий.

"Ви і ваше оточення на додачу з відомою політичною пройдисвіткою відкрито оголосили війну Конституцію, Верховній Раді, Конституційному Суду, Раді Європи і цивілізованому світу, крім, можливо, племен Полінезії", - додав він.

"Тому звертатися до вас і марно, і низько, і недостойно українського парламентарія. Згідно з Конституцією ми діючі депутати, хоча ваш головний юрист Пукшин, здається, називає ВР дискусійним клубом. Це він вигадав щось на взірець рейдерського клубу, як називають зараз в інтелектуальних колах секретаріат президента за кадровим складом", - зазначив депутат.

"Навіть якщо вам і вашому злочинному оточенню вдасться вчинити державний переворот – вам не довго доведеться царювати. Якщо хтось і згадає ваше президентство, то хіба як історичний анекдот", - додав він.

Українська правда