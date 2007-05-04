Ющенко хоче, щоб Верховна Рада зібралася 8 травня

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає за доцільне провести у вівторок, 8 травня, засідання Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції.

За словами Президента, він не виключає, що засідання парламенту може відбутись уже 8 травня, і на цей час він призупинить свій указ про розпуск Верховної Ради.

“Треба з сьогоднішнього вечора організувати роботу робочої групи, яка має працювати суботу, неділю, у понеділок має бути представлений варіант, який може розглядати Президент, прем’єр-міністр і який буде направлено як пропозиції на розгляд Верховної Ради з таким розрахунком, щоб у вівторок, 8 травня, ми могли провести засідання Верховної Ради”, - сказав В.ЮЩЕНКО.

Він сказав, що не хоче зараз конкретно говорити про законопроекти, які будуть винесені на розгляд парламенту, але нагадав про свій пакет вимог з 15 пунктів, висунутий 12 квітня, у якому йшлося про закони про Кабмін, про опозицію та про імперативний мандат. Також він нагадав про зміни до законів як внесення змін до державного бюджету, про вибори народних депутатів тощо.

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що сьогодні не може назвати конкретну дату виборів. За його словами, дата буде визначена за результатами домовленостей у ході роботи групи. Він підкреслив, що необхідно врахувати весь технологічний процес проведення виборів, починаючи зі з’їздів партій.

Водночас глава держави переконаний, що вибори відбудуться в межах 60 днів. Він сказав, що конкретні пропозиції мають напрацювати юристи, щоб скорегувати указ про вибори відповідно до політичних домовленостей. Однак В.ЮЩЕНКО не виключив, що призупинить свій указ на час проведення засідання Верховної Ради з розгляду відповідних законопроектів. «Немає в правовій процедурі можливості скасування указу, він може призупинити чинність, коли, по яким пунктам - це є предмет роботи робочої групи. Безумовно, для того, щоб парламент почав працювати, щоб опозиція зайшла у зал, щоб відбулось чинне рішення Верховної Ради, я повинен розглянути питання відносно призупинення чинності указу на час засідання Верховної Ради», - сказав В.ЮЩЕНКО, додавши, що правовий бік цього питання мають ще опрацювати юристи. Він висловив готовність прийти на засідання парламенту, щоб підписати одразу всі ухвалені парламентом закони.

Президент також висловив сподівання, що депутатський корпус сприйме всі домовленості і підтримає рішення абсолютною більшістю.

Водночас на запитання журналістів він зауважив, що не знає позиції з цього питання голови ВР Олександра МОРОЗА.

В.ЮЩЕНКО повідомив, що до робочої групи будуть входити заступник голови Секретаріату Президента Іван ВАСЮНИК, радник Президента Іван ПЛЮЩ, лідер НСНУ В’ячеслав КИРИЛЕНКО, лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО та інші. З урядової сторони серед інших – Микола АЗАРОВ, Раїса БОГАТИРЬОВА, Адам МАРТИНЮК.