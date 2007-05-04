Хто готуватиме дострокові вибори

Президент України Віктор Ющенко назвав учасників робочої групи з підготовки до проведення дострокових парламентських виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на прес-конференції Президент повідомив, що з його боку у робочій групі працюватимуть Іван ВАСЮНИК, Іван ПЛЮЩ, Вячеслав КИРИЛЕНКО, Юлія ТИМОШЕНКО. "Можливо одну-дві фігури я ще уточню", - додав В.ЮЩЕНКО.

За його словами, з боку парламенсько-урядової коаліції до робочої групи увійдуть Микола АЗАРОВ, Раїса БОГАТИРЬОВА, Адам МАРТИНЮК та, можливо, ще деякі уточнені фігури.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні В.ЮЩЕНКО і прем’єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ досягли принципової домовленості про проведення дострокових парламентських виборів, а також домовилися створити робочу групу, яка має визначити дату проведення дострокових парламентських виборів.