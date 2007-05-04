Ющенко зробив комплімент собі і Януковичу

Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликає не тлумачити сьогоднішні домовленості як чиюсь перемогу чи поразку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Президента заявив сьогодні на прес-конференції в Секретаріаті Президента.

За словами В.ЮЩЕНКА, він переконаний, що переміг здоровий глузд, «до якого прийшли спільно обидві сторони, переконаний, що цю відповідь давно чекала нація з комплексом дій, які б дали свідчення, що ми усвідомили причини цієї проблеми, що ми виходимо з уроками, що це більше не повториться”. “Я як раз у такому контексті хотів дати комплімент усім сторонам, які приймали рішення по врегулюванню кризи», - зауважив Президент.

В.ЮЩЕНКО висловив сподівання, що до наступного парламенту прийдуть політичні сили, відповідальні перед своїми виборцями. Він назвав сьогоднішні події, пов’язані з розпуском парламенту, «щепленням на вірність голосу виборця». Президент також сподівається, що у наступному парламенті вже не буде бажання у когось з органів влади “перекуповувати депутатів, навпаки, буде бажання сідати за стіл переговорів”.

“У наступний парламент прийдуть ті політичні сили, які сьогодні його представляють, але вони прийдуть на інших принципах, якщо ми сьогодні закріпимо повагу до положень Конституції, які укріплюють політичну структуру парламенту і не дають змогу творити оці безпринципні переходи, які дискредитують не тільки саму структуру парламенту, вони призводять кінець кінцем до руйнації структури політики”, вважає Президент. В.ЮЩЕНКО переконаний, що у наступному парламенті у політичних сил, які отримають перемогу і будуть представлені в ньому, “буде набагато більше бажання і волі сідати за «круглий» стіл і домовлятися, а не ходити за стінами парламенту і формувати через незаконні авантюрні підходи конституційну або яку іншу неправову більшість”.

При цьому він додав, що цим політичні сили “фіксують базове правило, що переговори мають відбуватися у рамках фракцій, коаліція має формуватися у рамках фракцій”.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 4 травня, Президент України Віктор ЮЩЕНКО після зустрічі з прем’єр-міністром Віктором ЯНУКОВИЧЕМ заявив, що досягнуто домовленості про проведення дострокових парламентських виборів, наголосивши, що в ході зустрічі вони домовились по ряду принципових питань, які дозволять забезпечити вихід з політичної кризи.

Водночас, ні В.ЮЩЕНКО, ні В.ЯНУКОВИЧ не відповіли на запитання журналістів про дату дострокових парламентських виборів.