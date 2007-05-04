Партія регіонів поступилася шантажу

Політолог Володимир МАЛИНКОВИЧ вважає, що, погодившись на проведення дострокових парламентських виборів, прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ зрадив своїх союзників по коаліції.

Про це політолог сказав в коментарі УНІАН.

«Я вважаю, що Партія регіонів в особі ЯНУКОВИЧА поступилася шантажу і правовому беззаконню і здала своїх союзників по коаліції, причому, наскільки я розумію, по суті навіть не погодивши з ними позицію», - сказав політолог.

В.МАЛИНКОВИЧ переконаний, що згода В.ЯНУКОВИЧА на проведення дострокових парламентських виборів – «це дуже серйозна поразка коаліції, яка означає, що ми не живемо більше в правовій державі». «Не відновлене правове поле, рішення Конституційного суду заблоковане, укази неконституційні, а підтвердити цю конституційність чи заперечити ніхто не може. У цій ситуації ми повністю залежимо від свавілля однієї людини і живемо не в парламентсько-президентській республіці, а в жорстко-авторитарному режимі», - вважає В.МАЛИНКОВИЧ.

На його думку, поступитися в цих умовах - це не просто «здати» своїх союзників - соціалістів чи комуністів, це означає поблагословити неправовий характер української держави. «Жодним чином цього робити не можна», - наголосив В.МАЛИНКОВИЧ.

Політолог припустив, що частина Партії регіонів могла домовитись з людьми бізнесу з оточення В.ЮЩЕНКА, які можуть бути пов`язані з Індустріальним союзом Донбасу, про формування після виборів широкої коаліції «Нашої України» і Партії регіонів. У цьому разі, вважає В.МАЛИНКОВИЧ, конфлікт буде вже з Ю.ТИМОШЕНКО і комуністами.

На думку політолога, комуністи і соціалісти на дострокових парламентських виборах можуть одержати більше голосів, оскільки багато прихильників розчаруються в Партії регіонів, і голосуватимуть за них.

Не «виключено, що частина «регіоналів» перейде до них, оскільки для багатьох жителів сходу і півдня України нинішня позиція ЯНУКОВИЧА і АХМЕТОВА, КОЛЕСНИКОВА, які стоять за ним, навряд буде прийнятна», - відзначив В.МАЛИНКОВИЧ.

Політолог також відзначив, що проводити вибори в липні і серпні дуже важко, оскільки люди виїжджають відпочивати.

Крім того, В.МАЛИНКОВИЧ переконаний, що законного шляху для проведення дострокових парламентських виборів на сьогодні немає. «Законного шляху для проведення парламентських виборів немає ні в липні, ні в серпні, ні будь-коли ще, бо для цього потрібне рішення Конституційного Суду, і вже після цього потрібно домовлятися», - додав він.