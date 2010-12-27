Колесніченко прокоментував затримання Луценка

Народний депутат від Партії регіонів Вадим КОЛЕСНІЧЕНКО вважає, що робота Юрія ЛУЦЕНКА на посаді глави Міністерства внутрішніх справ одержить справедливу та об`єктивну оцінку.

Про це йдеться в його коментарі з приводу затримання Ю.ЛУЦЕНКА, повідомляється на сайті Партії регіонів.

За словами В.КОЛЕСНІЧЕНКО, “коли в країні, де господарювали люди, далекі від розуміння, як і що слід робити для загального блага, до влади приходять інші - з чітким розумінням тактики і стратегії дій, а головне - бажанням відвідай порядок, здавалося б, учорашні невмійки мають радіти, що їх роботу таки зроблять.”.

Кажучи про діяльність колишньої влади, В.КОЛЕСНІЧЕНКО висловив думку, що «деякі члени колишньої «унікальної команди» якщо в чомусь і досягли успіху, так це у вирішенні власних меркантильних завдань. Що не мають, зрозуміло, нічого спільного з державними інтересами і дбанням про народне благо».

«Екс-глава МВС Юрій ЛУЦЕНКО - з їх числа. Можливо, його робота запам`яталася ефективними діями на ниві боротьби із злочинністю в різних сферах нашого життя? Чи упевненими кроками правоохоронної системи держави в напрямку кращих європейських і світових стандартів», - зазначив В.КОЛЕСНІЧЕНКО.

За його словами, запам`яталося зовсім інше. «Виклики на допити з екранів телевізорів, п`яний бешкет у Франкфурті, недбалість у витрачанні бюджетних коштів і використанні службового становища та багато чого іншого», - сказав «регіонал».

Тепер, за його словами, «коли нинішня влада втілює в життя, в цілому, правильні гасла своїх попередників, зокрема «Закон – один для всіх!», ЛУЦЕНКО неприємно здивований, вважаючи себе несправедливо скривдженим і волаючи про «політичні репресії».

Разом з тим В.КОЛЕСНІЧЕНКО впевнений, що «правоохоронні органи керуватимуться в розгляді «витівок» ЛУЦЕНКА виключно документально підтвердженими фактами. І без якого-небудь політичного підтексту».