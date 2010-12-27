Регіонал не розуміє, чому затримання Луценка набуло такого розголосу

Секретар Донецької міської ради Микола ЛЕВЧЕНКО вважає, що затримання екс-глави МВС Юрія ЛУЦЕНКА є не гучною політичною подією, а наслідком звичайного правопорушення, здійсненого під час роботи на посаді в уряді.

Про це він сказав в ефірі програми «Чорне і біле» на каналі ТВі, повідомляє сайт Партії регіонів.

«Я дивлюся на це як на звичайний процес.., який трапляється стосовно будь-якого громадянина, підозрюваного в скоєнні якогось правопорушення, злочину. Тому сьогодні заарештували або затримали, або пред`явили звинувачення, мабуть... сотням громадян України», - пояснив М.ЛЕВЧЕНКО.

Він також висловив думку, що резонанс такій події, як затримання екс-глави МВС, намагається додати за допомогою ЗМІ лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО. «Їм приділяють увагу, адже, по-перше, все виходить від Юлії Володимирівни ТИМОШЕНКО. Вона це все коментує, вона дає цьому жити в засобах масової інформації. І, по-друге, тому що в вас мало інших новин, журналістам сьогодні ні про що більше говорити. Ну, і, звичайно, все це стимулюється опозицією, так званою опозицією, якій треба на цьому вибудовувати свій рейтинг. Скривджених у нас люблять...», - зазначив М.ЛЕВЧЕНКО.