БЮТ закликає Москву відновити роботу Бібліотеки української літератури

Блок Юлії Тимошенко та партія «Батьківщина» розцінює як недружній акт щодо України закриття Бібліотеки української літератури у Москві та закликає російське керівництво вжити заходів для негайного розблокування роботи єдиного на всю Російську Федерацію закладу, де є книжки українською мовою.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі БЮТ.

“На жаль, припинення роботи бібліотеки - непоодинокий подібний випадок упродовж останнього часу. Кілька тижнів тому було ліквідовано Українську національно-культурну автономію в Росії. Також в заявах, озвучених представниками вищого керівництва Російської Федерації, була принижена роль українців у перемозі над фашизмом”, - зазначається в повідомленні.

«БЮТ-Батьківщина» заявляє, що такі дії та висловлювання не відповідають публічним деклараціям керівників двох країн про покращення міждержавних відносин.

Також «БЮТ-Батьківщина» вимагає від Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА та МЗС негайної адекватної реакції на дії російської сторони.

Як повідомляв УНІАН, 23 грудня відділ боротьби з екстремізмом МВС РФ під час обшуку вилучив з Бібліотеки української літератури у Москві понад 50 книжок для проведення психолого-лінгвістичної експертизи. Працівники міліції в електронному каталозі набрали слово «націоналізм» і вилучили всі видання, у яких було виявлене це слово. Це, зокрема, книжки про митрополита Андрія Шептицького, про ОУН-УПА, про діяльність руху «Пора», а також примірники газет «Нація і держава», «Шлях перемоги», «Українське слово». У список також потрапило видання «Національна безпека України» тощо.

26 грудня директор бібліотеки Наталія ШАРІНА повідомила, що після цього бібліотека опечатана і закрита. За її словами, 24 грудня у бібліотеці пройшов другий обшук, внаслідок якого були вилучені жорсткі диски з комп`ютерів, а також читацькі квитки.