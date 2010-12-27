Азаров: я зовсім не кровожерний, але порядок у країні повинен бути

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ не коментує дії правоохоронних органів стосовно опозиційних лідерів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції.

«Я б не хотів коментувати дії Генеральної прокуратури, Міністерства внутрішніх справ. Це перше. Друге - треба пригадати, коли Віктора Федоровича (ЯНУКОВИЧА) запрошували до Генеральної прокуратури, і не один раз. Я добре пам`ятаю, як він приходив до Генеральної прокуратури під камери. Час розставить усе на свої місця. Окрім Бориса КОЛЕСНІКОВА покійний Євген Кушнарьов провів там певний час», - сказав М.АЗАРОВ.

За словами прем`єра, дії будь-якого уряду повинні спиратися на закон. Зокрема, він навів приклад, коли в 2004 році уряд виплатив спортсменам, які перемогли на літніх Олімпійських іграх у Греції, підвищені премії. «І нам це ставилося в провину. Порушено кримінальну справу. Я зараз не хочу коментувати й вникати в кримінальні справи. Просто те, що проходить іноді через мене, коли я розбирався з системою Держрезерву й прийняв його порожнім», - сказав М.АЗАРОВ.

За його словами, не можна допускати того, щоб залишити державний резерв без запасів продовольства й пального. «Коли я розбирався, я був просто вражений: як же можна було платити за цукор, а цукор не завозити? Я зовсім не кровожерний, але елементарний порядок у країні повинен бути. І тому я своїм міністрам завжди говорю, що, друзі мої, ми не вічні. Ти повинен піти й спати спокійно», - підкреслив М.АЗАРОВ.