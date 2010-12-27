Тимошенко заявляє, що Генпрокуратура викликала її на наступний допит

Лідер партії "Батьківщина" Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що Головне управління Генеральної прокуратури України з розслідування особливо важливих справ вручило її повістку з викликом на допит 29 грудня.

Про це вона повідомила сьогодні журналістам після чергового допиту в Генпрокуратурі, повідомляється на сайті Ю.ТИМОШЕНКО.

"Я думаю, що вони і далі хочуть тероризувати нашу команду, тероризувати мене особисто, тому що вважають, що вони таким чином заважають мені працювати і в такій важкій ситуації захищати і людей, і Україну, саме тому вони сьогодні виписали ще одну повістку. Ця повістка передноворічна, на 29 грудня, на 12 годин. Я думаю, що це не остання повістка в цьому році", - підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО.

Екс-прем`єр-міністр повідомила, що сьогодні її було викликано до Генпрокуратурі для ознайомлення з висновками експертів щодо використання коштів, отриманих Україною в рамках Кіотського протоколу.

"Ніяких обвинувачень проти мене, крім тих, які пов`язані з виплатою пенсій в кризу за рахунок екологічних грошей, як вважає прокуратура, не пред`явлено. Єдине, в чому мене обвинувачують - це те, що я людям заплатила пенсії, і зараз мені намагалися пред`явити нові експертизи, які підтверджують, що виплата пенсій є злочином, намагалися показати якісь оцінки експертів, які вважають, що пенсії в кризу не треба було платити, а важливіше було платити гроші приватним структурам на екологічні програми", - пояснила вона.

"Я думаю, що Президент України спланував спеціальний терор проти мене як проти його головного конкурента, але йому це не допоможе", - підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО.

Лідер партії "Батьківщина" вкотре заявила про свою солідарність з членами свого уряду, які зараз знаходяться під слідством або перебувають під вартою.

“Я хочу підкреслити - ніякого страху, тільки - вперед. Я переконана: перемога буде за Україною і за нашим народом", - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.