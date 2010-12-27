Дружина Луценка: він ніколи не ховався ні за чиї спини

Дружина екс-міністра внутрішніх справ Ірина ЛУЦЕНКО вважає, що кримінальне переслідування її чоловіка Юрія ЛУЦЕНКА є помстою влади за його політичну позицію.

Про це І.ЛУЦЕНКО заявила сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

"Ця помста полягає у наступному: будь-яким шляхом закрити мого чоловіка у тюрму. Я вважаю, що нинішня влада хоче посадити мого чоловіка в тюрму з можливими найгіршими наслідками для нього", - сказала І.ЛУЦЕНКО.

На її думку, таким чином розправляючись з "явними" ворогами, Президент України ризикує залишитися з ворогами всередині своєї команди. "Вікторе Федоровичу, так само, як для мого чоловіка підвищують його статус його вороги, так само і для Вас як для Президента України важливо, хто Ваші вороги, хто Ваша опозиція. Подумайте добре: маючи повноту влади, всю вертикаль, коли Ви знищите своїх явних ворогів, які не бояться Вам говорити в очі правду, з ким Ви залишитеся? З прихованими ворогами? Ви не зможете тоді спати", - зазначила І.ЛУЦЕНКО.

Дружина екс-міністра внутрішніх справ також закликала всіх українців підтримати її чоловіка. "Люди добрі! Мій чоловік стояв за вас багато років. Він втратив здоров`я на Майдані, відстоюючи ваші інтереси. Він ніколи не ховався ні за чиї спини. Він ніколи не мав наміру тікати з цієї країни, тому що він є справжній українець. І я вас дуже прошу - підтримайте його, не дайте їм його вбити! Він захищав вас, і я прошу вас - захистіть мого чоловіка. Не залишайтеся байдужими до цієї ситуації, тому що сила теперішньої влади - у вашому страху. Слабкість їхня - у вашому об`єднанні", - переконана вона.

За її словами, Ю.ЛУЦЕНКО перебуває у слідчому ізоляторі СБУ. "Шнурків у черевиках не має. Книжки і газети дозволяють у необмеженій кількості передавати. Настрій у нього нормальний. Ми були готові до цього. Ми чекали, але розраховували, що Новий рік ми проведемо у сім`ї. Він попросив передати йому дещо з речей та книжки, які він читає останнім часом. Повірте, він - боєць", - зазначила дружина екс-міністра.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 27 грудня, Печерський районний суд Києва змінив міру запобіжного заходу Ю.ЛУЦЕНКУ з підписки про невиїзд на взяття під варту. Таким чином суд задовільнив подання слідчого Генеральної прокуратури Сергія ВОЙЧЕНКА. Згідно з рішенням суду, Ю.ЛУЦЕНКО перебуватиме під арештом протягом двох місяців.

Адвокат Ю.ЛУЦЕНКА Ігор ФОМІН повідомив, що це рішення суду протягом трьох днів буде оскаржено в апеляційному порядку.

Ю.ЛУЦЕНКО був затриманий 26 грудня у Києві бійцями спецпідрозділу СБУ “Альфа”.