Партія регіонів закликала своїх прихильників повертатися додому

Партія регіонів закликає своїх прихильників повертатися з Києва по домівках. Про це УНІАН сказав народний депутат, член фракції Партії регіонів Юрій МІРОШНИЧЕНКО.

Він нагадав, що вчора під час мітингу керівництво партії закликало своїх прибічників завершувати акції протесту в Києві. „Ми не можемо наполягати, разом з тим, ми закликаємо завершити акції, оскільки досягнуто політичних домовленостей”, - сказав він.

Депутат також розповів, що партія обов’язково допоможе бажаючим повернутись додому. „Ми сприяли приїзду, посприяємо і з від’їздом”, - наголосив Ю.МІРОШНИЧЕНКО.

Відповідаючи на запитання, чи почала Партія регіонів підготовку до позачергових виборів, зокрема, чи готується партія до з’їзду, Ю.МІРОШНИЧЕНКО зауважив, що керівництво працює над цим питанням на рівні президії та виконкому партії і прогнозує, що відповідні рішення можна очікувати після свят.

Як повідомляв УНІАН, 4 травня Президент України Віктор ЮЩЕНКО після зустрічі з прем’єр-міністром Віктором ЯНУКОВИЧЕМ заявив про досягнення політичної згоди на проведення дострокових парламентських виборів після внесення певних змін до виборчого законодавства.