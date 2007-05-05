Тимошенко та Балога пішли з засідання робочої групи

Засідання робочої групи з підготовки дострокових виборів, що проводить у приміщенні Кабміну, станом на 12:00 залишили лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО та глава Секретаріату Президента Віктор БАЛОГА.

Як повідомила "Українській правді" Ю.ТИМОШЕНКО, зараз розмова стосується "концептуальних речей".

"Начебто поки що йде нормальна дискусія", - додала лідер БЮТ, зазначивши, що незабаром дасть прес-конференцію, а потім повернеться на засідання робочої групи.

Буквально через дві хвилини після Ю.ТИМОШЕНКО засідання залишив В.БАЛОГА, який одразу сів у салон свого авто.

Автомобілі згаданих політиків перебували на парковці перед Кабміном з 10:30 ранку.

Як повідомляв УНІАН, у Києві триває засідання робочої групи, створеної за домовленістю Президента України Віктора ЮЩЕНКА та прем’єр-міністра України Віктора ЯНУКОВИЧА.

У суботу зранку за домовленістю сторін було схвалено рішення щодо ротації місць проведення переговорів: сьогоднішнє засідання робочої групи буде проходити у залі засідань Кабінету міністрів, зважаючи на те, що напередодні засідання проходило на вулиці Банковій у Будинку Городецького.

У переговорах беруть участь: з одного боку – Іван ПЛЮЩ, Юлія ТИМОШЕНКО, В`ячеслав КИРИЛЕНКО; з іншого боку – Микола АЗАРОВ, Раїса БОГАТИРЬОВА, Анатолій ТОЛСТОУХОВ. Також у засіданні беруть участь представники різних політичних сил.