БЮТ готовий відкласти вибори та повернутися до парламенту

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що БЮТ та Президент готові піти на компроміс щодо відтермінування дати виборів.

Про це вона сказала сьогодні на прес-конференції в Києві.

Вона зазначила, що депутати з фракції БЮТ готові повернутися до сесійної зали парламенту на засідання для ухвалення рішень щодо внесення змін до законодавства.