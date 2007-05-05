БЮТ готовий відкласти вибори та повернутися до парламенту
13:39, 05 травня 2007Політика
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Про це заявила Тимошенко
Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що БЮТ та Президент готові піти на компроміс щодо відтермінування дати виборів.
Про це вона сказала сьогодні на прес-конференції в Києві.
Вона зазначила, що депутати з фракції БЮТ готові повернутися до сесійної зали парламенту на засідання для ухвалення рішень щодо внесення змін до законодавства.
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