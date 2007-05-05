9 травня Тимошенко хоче бачити свято подвійної перемоги

Народні депутати з фракції БЮТ готові на декілька днів повернутися до сесійної зали для прийняття пакета законів, які б дозволили врегулювати політичну кризу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час прес-конференції повідомила лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО.

Зокрема, за її словами, для того, аби прийняти необхідний пакет документів, необхідно один-два дні.

Тому, за її словами, можна було б провести пленарні засідання за участю представників опозиційних фракцій 8 і 9 травня.

«І тоді б 9 травня стало святом подвійної перемоги», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При цьому, за її словами, на ці пленарні засідання мають бути винесені ті питання, які не викликають розбіжностей. При цьому, наголосила вона, ті питання, по яких є суперечності, будуть обговорюватися як протягом виборчої кампанії, так і після дострокових виборів.