Партія регіонів хоче переобиратися у жовтні

Партія регіонів пропонує перенести дострокові парламентські вибори в Україні на жовтень 2007р. Про це заявив РБК-Україназаступник глави фракції Парії регіонів у Верховній Раді Василь Хара після закінчення засідання президії політради ПР.

"Партія регіонів напрацювала ряд пропозицій робочій групі з виходу з політичної кризи. У них йдеться про необхідність прийняття ряду важливих законодавчих актів. Для того, щоб "нормально внести зміни", необхідний час, тому ми пропонуємо перенести вибори на жовтень 2007р.", - сказав він.

За словами В.Хари, президія сьогодні конкретизувала ті пропозиції, які були визначені під час домовленості прем`єр-міністра з Президентом учора ввечері. Основою пропозицій є необхідність проведення дострокових виборів в рамках правового поля. В.Хара відзначив, що є суперечливий і складний момент, на який "не відомо чи погодиться сторона Президента", - це внесення змін до Конституції. "Щоб увійти до конституційного русла, оскільки Президент наполягає, щоб процедура дострокових виборів була визначена його указом, а в ст.90 цього немає, тобто пропозиція внести зміни до Конституції і легалізовувати його (Президента) право на розпуск парламенту", - сказав він. Таким чином, В.Хара підтвердив, що Партія регіонів готова йти на дострокові вибори, "щоб заспокоїти суспільство".

Серед пропозицій Партії регіонів - ухвалення змін в закон про вибори або ухвалення нового закону про дострокові вибори, "оскільки вони не вписуються в сьогоднішнє законодавство". Також серед пропозицій, які сьогодні виноситимуться на засіданні робочої групи, - ухвалення змін в судову систему України, щоб зробити суди незалежними, внесення змін до держбюджету-2007 і переформатування ЦВК.

Крім того, В.Хара вважає, що, видавши 26 квітня свій другий указ про розпуск парламенту, Президент підтвердив легітимність парламенту. "Є ст.81 Конституції, в якій йдеться, що повноваження ВР закінчуються в день сесії нового скликання. У тому числі і при дострокових виборах. Тому Конституція припускає постійне функціонування всіх гілок влади", - сказав він.

Нагадаємо, Президент України Віктор Ющенко і прем`єр-міністр Віктор Янукович вчора обговорили склад робочої групи, яка до 7 травня повинна підготувати документи для підготовки до проведення дострокового парламентського вибору. До складу робочої групи зокрема увійде голова Ради громадськості при Президентові Іван Плющ, перший заступник глави Секретаріату президента Іван Васюник, лідер фракції "Наша Україна" В"ячеслав Кириленко, лідер БЮТ Юлія Тимошенко. В.Ющенко відзначив, що ще одного або двох людей він уточнить пізніше. З урядового боку до робочої групи увійде перший віце-прем`єр-міністр, міністр фінансів Микола Азаров, координатор парламентської більшості, лідер парламентської фракції Партії регіонів Раїса Богатирьова, перший заступник голови Верховної Ради Адам Мартинюк. Від роботи робочої групи залежатиме і дата дострокових парламентських віборів.

Напередодні В.Ющенко і В.Янукович домовилися про проведення в країні дострокових парламентських виборів.