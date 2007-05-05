Регіонали вважають, що країна дійшла до межі

Партія регіонів може піти на дострокові парламентські вибори не самостійно, а в блоці. Про це повідомив заступник голови парламентської фракції Партії регіонів Михайло Чечетов. Зокрема, він не виключає можливості блокування з КПУ і СПУ. "Ми дивитимемося, яким чином можна досягнути максимального результату на парламентських виборах", - цитує його слова прес-служба партії. За його словами, є багато бажаючих об"єднатися в блок з Партією регіонів, "вони всі кажуть: ми хочемо до вас у блок, усі бажають до нас у блок, усі хочуть під блакитними прапорами йти на вибори".

На думку М.Чечетова, домовленості про проведення дострокових парламентських виборів між Президентом України Віктором Ющенком і прем`єр-міністром Віктором Януковичем ґрунтуються на заявах Партії регіонів про готовність до "максимальних компромісів на користь держави, її цілісності, стабільності і спокою в Україні".

Він переконаний, що сьогодні вже всі політичні сили зрозуміли, що іншого виходу з ситуації, ніж дострокові вибори, немає. "Ми дійшли до тієї межі, переступивши яку, ми можемо спровокувати громадянський конфлікт", - наголосив М.Чечетов.

РБК-Україна