Богатирьова закликає не повторити помилок минулого

Члени робочої групи з врегулювання політичної кризи не обговорювали конкретної дати дострокових виборів до ВР.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам сьогодні повідомила координатор парламентської більшості, лідер фракції Партії регіонів Раїса БОГАТИРЬОВА після закінчення засідання робочої групи.

«Жодна сторона ніяких категоричних строків не обговорювала», - сказала вона.

За словами Р.БОГАТИРЬОВОЇ, головним завданням робочої групи є підготовки пропозицій для прем’єр-міністра і Президента для того, щоб почати виконувати домовленості про проведення дострокових виборів.

При цьому вона наголосила, що цей робочий процес «є достатньо тривалим».

За її словами, також не обговорювалося питання щодо можливості відкликань подань до КС стосовно указів глави держави про розпуск Верховної Ради.

За словами Р.БОГАТИРЬОВОЇ, це питання не обговорювалося не тому, що воно є не важливим, а тому, що «розширяє діалог і розмиває поле відповідальності».

Відповідаючи на запитання, наскільки тривалим буде процес підготовки першочергових законопроектів, вона зазначила, що «за один день якісний закон не може народитися».

При цьому Р.БОГАТИРЬОВА додала, що до цього процесу необхідно поставитися відповідально, аби «не повторити помилок минулого».