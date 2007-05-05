У понеділок Ющенку та Януковичу запропонують підписати план

Робоча група з урегулювання політичної кризи на своєму засіданні узгодила структуру пакета політико-правових рішень, які необхідно прийняти для виходу з політичної кризи.

Як повідомляє прес-служба Президент України, за словами першого заступника глави Секретаріату Президента Івана ВАСЮНИКА, «робоча група представників Президента України і Прем‘єр-міністра України узгодила структуру пакету політичного компромісу для забезпечення дострокових виборів до ВР».

Сторони погодилися, що для виходу з політичної кризи необхідно прийняти ряд політико-правових рішень – пакет політичного компромісу.

Основу пакета складає комплекс рішень, необхідних для забезпечення чесних, прозорих, демократичних виборів до Верховної Ради України. Зокрема, йдеться про належне фінансування позачергових виборів.

Окремі рішення спрямовані на унеможливлення виникнення у майбутньому обставин, які спричинили поточну політичну кризу.

Сторони також погодилися на створення на паритетних засадах єдиної робочої комісії з підготовки проекту нової редакції Конституції України.

Протягом суботи-неділі експерти працюють над підготовкою проектів окремих нормативно-правових актів, які після погодження робочою групою будуть у понеділок, 7 травня представлені на розгляд Президенту України і Прем’єр-міністру України.