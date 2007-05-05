У понеділок Наша Україна приступить до створення мегаблоку

Cьогодні представники політичних партій “Наша Україна”, “Вперед, Україно!”, Народного Руху України, Української народної партії, партії “Собор”, Християнсько-демократичної партії, “Пори”, Конгресу українських націоналістів провели черговий етап переговорів щодо створення широкого блоку на позачергові парламентерські вибори.

Як повідомляє сайт RAZOM, про це повідомив лідер “Нашої України” В’ячеслав КИРИЛЕНКО.

“У всіх учасників перемовин є тверде переконання, що лише об’єднавшись, демократичні сили можуть здобути перемогу на позачергових виборах”, - зазначив він.

Голова “Нашої України” повідомив, що 7 травня відбудеться зустріч голів восьми політичних партій, під час якої буде розглянуто проект Угоди про створення блоку демократичних сил.