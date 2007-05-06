Партія регіонів обстоює вибори восени

Партія регіонів вважає за необхідне проведення позачергових парламентських виборів восени.

Про це повідомила координатор парламентської більшості Раїса БОГАТИРЬОВА увечері 5 травня в ефірі “5 каналу”.

"Партія регіонів розраховує на підтримку нашої позиції з боку політичних опонентів. Оскільки ми відстоюємо не суто свої політичні партійні інтереси, а інтереси виборця, коли він може в ефективній обстановці брати участь у виборах. І з нашої точки зору, це краще зробити восени", - заявила Р.БОГАТИРЬОВА.

Водночас коментуючи засідання робочої групи з врегулювання політичної кризи, Р.БОГАТИРЬОВА сказала, що група обговорює питання проведення дострокових парламентських виборів у період від липня до листопада, передає “Українська правда”.

"Ми обговорювали питання строку проведення виборів, але кожна сторона не проводила тільки свою лінію", - зазначила вона.

Взагалі ж, за її словами, під час засідання робочої групи "дискусія була складною, емоційною, але продуктивною".

Вона також повідомила, що після укладених між Президентом та прем’єром домовленостей Партія регіонів веде "складну дискусію з партнерами, однопартійцями і виборцями".

За словами Р.БОГАТИРЬОВОЇ, згода прем’єра на проведення дострокових виборів до парламенту - "це початок великої черги компромісів, які мусять зробити українські політики з обох боків".

Як повідомлялося, після закінчення засідання робочої групи Р.БОГАТИРЬОВА повідомляла, що питання строку дострокових виборів на засіданні не обговорювалося.