Янукович пропонує за третю дитину платити майже 100 тисяч

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ пропонує удвічі збільшити допомогу при народженні дитини.

Відповідний законопроект зареєстровано у парламенті і розміщено на офіційному сайті Верховної Ради (№ 7521 від 28 грудня 2010 року).

Законопроектом передбачається внести зміни до закону «Про державну допомогу сім`ям з дітьми» - збільшити як загальний розмір допомоги при народженні дитини, так і розмір одноразової виплати такої допомоги.

Зокрема, допомога при народженні дитини надаватиметься у сумі, кратній 30 розмірам прожиткового мінімуму на дітей віком до шести років, – на першу дитину (23,97 тис. грн.); кратній 60 розмірам прожиткового мінімуму, – на другу дитину (47,94 тис. грн.); кратній 120 розмірам прожиткового мінімуму – на третього і кожну наступну дитину (95,88 тис. грн.).

Законопроектом також передбачається збільшення терміну, протягом якого здійснюватимуться щомісячні виплати допомоги при народженні дитини (на першу дитину – протягом 24 місяців, на другу дитину – протягом 48 місяців, на третю і кожну наступну дитину – протягом 72 місяців).