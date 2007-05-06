Чи подолає виборчий бар`єр СПУ? Це запитання УНІАН поставив політикам, які представляють парламентські фракції.

Соціаліст Євген Філіндаш запевнив, що про його партію не варто хвилюватися. На всіх виборах соціалістам передрікали занижені відсотки, і все ж таки вони незмінно проходили до парламенту. Та й час ще є. «Вибори будуть швидше за все восени. Тому що технологічно навряд чи вдасться підготувати весь пакет документів. До того ж, влітку важко буде зібрати виборців».

Борис Безпалий (“Наша Україна”) нагадав, що хоча правового обгрунтування для назви «зрада» немає, але навряд чи виборцям подобається, що Мороз «проміняв їх на посаду».

Сергій Гмиря, депутат від КПУ в парламенті четвертого скликання, не став оцінювати ні перспективи СПУ, ні вірогідність перетікання голосів від його партії до соціалістів чи навпаки. Утім, зважився назвати СПУ «політичним союзником».

Йосип Вінський, соціаліст, який не пішов з фракцією до Антикризової коаліції, нині член Блоку Тимошенко вважає, що доля СПУ визначена, партія втратила свого виборця і до того ж нічого не зробила останнім часом, щоб його якось привернути. «Керівництво СПУ добре це усвідомлює, - каже він, - і швидше за все піде на вибори в блоці з Регіонами. Можливо, Партія регіонів візьме двадцять-тридцять соціалістів до списку».

У Тараса Чорновола (Партія регіонів) оцінка протилежна. Він враховує, що електорат Соціалістичної партії «чутливо реагує на соціальні ініціативи, а розв`язки по соціалці скоро будуть хороші». До виборів ще є час, і тому до дня виборів шанси Соцпартії перейти бар`єр будуть високими. Плюс СПУ залучить, з одного боку, частину виборців, жорстко налаштованих проти Ющенка, а з іншого, «спокійно і уміло, критикуючи Януковича», частково підхопить виборців Партії регіонів. «Хай великий відсоток не візьме, але три відсотки подолає». Про те, чи стане СПУ частиною нашого блоку, - зазначив Т.Чорновіл, - поки не йшлося.

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