Як виграють і як програють президентські вибори у Франції

Переможець президентських виборів у Франції Ніколя Саркозі висловив пошану своїй суперниці Сеголен Руаяль.

"Я хочу їй сказати, що я поважаю її та її ідеї. Поважати мадам Руаяль - це поважати мільйони французів", - сказав Саркозі, виступаючи перед своїми прихильниками в концертному залі Гаво.

"Я пишаюся, що належу Франції і передам цю гордість французам", - додав він.

Крім того, Саркозі зобов`язався надати французам "роботу, законність, гідність".

Він закликав всіх французів "об`єднатися навколо нього".

Кандидат від Соціалістичної партії Сеголен Руаяль, яка програла президентські вибори у Франції, визнала свою поразку.

"Я беру на себе відповідальність, яку покладала на себе. Я залишуся з вами", - сказав Руаяль, виступаючи в своєму предвиборчому штабі в Парижі.

У Франції в неділю відбувався другий тур виборів голови держави. Вибори проводяться шляхом прямого таємного голосування. Французи робили вибір між двома кандидатами, що набрали найбільше голосів в першому турі голосування, що відбувся 22 квітня , - лідером правлячого "Союзу за народний рух" 52-річним Ніколя Саркозі та представником соцпартії 53-річною Сеголен Руаяль. Для перемоги одному з них необхідно було одержати більше 50% поданих голосів виборців.

На виборах президента Франції переміг Ніколя Саркозі, оголосив міністр внутрішніх справ Франції Франсуа Баруен. Виступаючи на прес-конференції в міністерстві, яке відповідає за організацію виборів і підрахунок голосів, він повідомив, що після підрахунку 50% бюлетенів Саркозі набирає 53,69%, а його суперниця Сеголен Руаяль - 46,31% голосів.

"Звісно, ці цифри можуть трохи змінитися, але вже нині можна оголосити, що перемогу на виборах отримав Саркозі", - сказав керівник МВС.

РІА "Новости"