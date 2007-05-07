Яценюк розпочав дводенний візит до Канади

Міністр закордонних справ України Арсеній ЯЦЕНЮК розпочав дводенний офіційний візит до Канади, у ході якого відвідає Оттаву і Торонто.

Як передає кореспондент УНІАН, планується, що під час перебування в Оттаві А.ЯЦЕНЮК проведе переговори з міністром закордонних справ Канади Пітером МАККЕЄМ, міністром національної оборони Канади Гордоном О’КОННОРОМ, міністром міжнародного співробітництва Жозе ВЕРНЕР, спікером Палати громад Парламенту Канади Пітером МІЛЛІКЕНОМ.

Заплановані також зустрічі А.ЯЦЕНЮКА з президентом Канадського агентства міжнародного розвитку (CIDA) Робертом ГРІНХІЛОМ, керівництвом Групи дружби “Канада-Україна” у Парламенті Канади та виступ А.ЯЦЕНЮКА в Оттавському університеті.

8 травня міністр перебуватиме у Торонто, де програмою візиту передбачена низка зустрічей з керівництвом провінції, членами Канадсько-Української торгової палати, представниками ділових кіл Канади, а також з керівництвом українських громадських організацій Канади.