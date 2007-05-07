Богатирьова котить бочку на опозицію

Представники коаліції в робочій групі з підготовки дострокових парламентських виборів не можуть спрогнозувати можливість завершення сьогодні роботи групи.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, лідер парламентської більшості Раїса БОГАТИРЬОВА повідомила, що зранку представники опозиції не представили жодного варіанту документів, напрацьованих ними. Тому було прийнято рішення оголосити перерву до 11.00, і зараз сторони працюють у своїх групах. Зранку представники опозиції та коаліції лише обмінялися думками.

Відповідаючи на запитання, в чому полягає головна проблема у роботі групи, Р.БОГАТИРЬОВА відповіла: «Дискусія іде навколо постанови Верховної Ради». Водночас, вона не пояснила, про що саме іде мова.

У свою чергу, лідер комуністів Петро СИМОНЕНКО також не зміг відповісти, чи зможе сьогодні робоча група завершити роботу і передати свої пропозиції Президентові України Віктору ЮЩЕНКУ та прем’єр-міністру Віктору ЯНУКОВИЧУ. П.СИМОНЕНКО зауважив, що у коаліції і опозиції принципово різні підходи. За його словами, інша сторона вважає, що вибори можна організувати, не керуючись виключно законами і Конституцією. Вони намагаються вирішити проблему частковим внесенням змін до закону про вибори, а це не вирішує проблеми, наголосив П.СИМОНЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 4 травня Президент України Віктор ЮЩЕНКО та прем’єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ домовилися про проведення дострокових парламентських виборів після внесення певних змін до виборчого законодавства.

5 травня робоча група, створена за домовленістю Президента та прем’єра розпочала напрацьовувати юридично-правовий механізм проведення дострокових виборів.

Планувалося, що сьогодні група звершить свою роботу і передасть пропозиції главі держави та главі уряду.