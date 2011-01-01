У Житомирі "Свобода" провела урочисту ходу на честь Бандери

У Житомирі Всеукраїнське об’єднання "Свобода" провело урочисту ходу на честь 102-ї річниці від дня народження провідника ОУН Степана Бандери.

Як передає кореспондент УНІАН, близько двохсот учасників пройшли з прапорами “Свободи” від Центрального універмагу головними вулицями Житомира.

Участь у заході також взяли перехожі.

Учасників ходи охороняли та супроводжували правоохоронці.

Як заявив журналістам голова обласної організації ВО "Свобода" Сидір КІЗІН, "102 роки тому народився Степан Бандера - людина, яка змінила хід історії в Україні, тому наші співвітчизники мають завдячувати йому за те, що мають нині Україну незалежною".

Активіст ВО “Свобода” також закликав українських політиків припинити будь-які політичні маніпуляції довкола постаті С.Бандери.

Довідка УНІАН. С.Бандера народився 1 січня 1909 року в селі Старий Угринів Калуського повіту в сім’ї священика. Був убитий агентом КДБ Богданом Сташинським у Мюнхені (Німеччина) 15 жовтня 1959 року.