Тимошенко: бажаю, щоб здійснилися найзаповітніші мрії

Лідер партії «Батьківщина» Юлія ТИМОШЕНКО привітала українців з Новим роком та Різдвом Христовим.

"Ці свята - найулюбленіші, бо вони дарують надію на світле і щасливе життя. Бажаю, щоб у новому 2011 році у кожного з нас здійснилися найзаповітніші мрії та реалізувалися найамбітніші проекти", - цитує Ю.ТИМОШЕНКО сайт БЮТ-Батьківщини.

"Вірю, що Україна і українці заслуговують на кращу долю і в році, що наступив, усім нам обов‘язково пощастить", - наголосила політик.

Як повідомляв УНІАН, 30 та 31 грудня Ю.ТИМОШЕНКО перебувала на багатогодинних допитах у Генпрокуратурі. Вона перебуває під підпискою про невиїзд.