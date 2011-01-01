Тимошенко: бажаю, щоб здійснилися найзаповітніші мрії
20:37, 01 січня 2011Політика
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Привітання з Новим роком та Різдвом
Лідер партії «Батьківщина» Юлія ТИМОШЕНКО привітала українців з Новим роком та Різдвом Христовим.
"Ці свята - найулюбленіші, бо вони дарують надію на світле і щасливе життя. Бажаю, щоб у новому 2011 році у кожного з нас здійснилися найзаповітніші мрії та реалізувалися найамбітніші проекти", - цитує Ю.ТИМОШЕНКО сайт БЮТ-Батьківщини.
"Вірю, що Україна і українці заслуговують на кращу долю і в році, що наступив, усім нам обов‘язково пощастить", - наголосила політик.
Як повідомляв УНІАН, 30 та 31 грудня Ю.ТИМОШЕНКО перебувала на багатогодинних допитах у Генпрокуратурі. Вона перебуває під підпискою про невиїзд.
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