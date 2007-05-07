Кириленко заявляє, що роботу групи гальмують комуністи

Лідер фракції «Наша Україна» В’ячеслав КИРИЛЕНКО наголошує, що у робочої групи з підготовки до дострокових парламентських виборів готові майже всі документи, необхідні для ухвалення Верховною Радою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в інтерв’ю журналістам перед початком засідання робочої групи після перерви.

За словами В.КИРИЛЕНКА, перерва в засіданні робочої групи була оголошена через позицію комуністів.

В.КИРИЛЕНКО наголосив, що перерва була оголошена через протест комуністів «проти всього того, над чим працювала робоча група і експерти протягом всієї суботи і всієї неділі. І, таким чином, коаліція попросила у опозиції тайм-аут для розв’язання своїх внутрішніх проблем». «Ми, як люди конструктивні, на це погодились», - сказав В.КИРИЛЕНКО.

При цьому він зауважив, що на цей час необхідні документи готові на 90%. В тому числі й зміни до закону про вибори народних депутатів, проект необхідної постанови ВР, а також зміни до закону про статус народних депутатів щодо імперативного мандату.

«Тобто, лишається лише політична воля з боку коаліції і все», - підкреслив лідер “Нашої України”.

Відповідаючи на запитання, з чим саме не погоджуються представники КПУ, В.КИРИЛЕНКО висловив думку, що комуністи не погоджуються із самою необхідністю проводити дострокові вибори, «але це контрпродуктивна позиція, оскільки вже є політичні домовленості про те, що позачергові парламентські вибори відбудуться, і мова іде лише про необхідні документи для того, щоб вони відбулися спокійно, і про дату», - зауважив він.

Як повідомляв УНІАН, 5 травня робоча група з підготовки до дострокових виборів розпочала напрацьовувати юридично-правовий механізм проведення дострокових виборів.

Планувалося, що сьогодні група звершить свою роботу і передасть пропозиції главі держави та главі уряду.

Сьогодні член робочої групи, лідер парламентської більшості Раїса БОГАТИРЬОВА заявила, що зранку представники опозиції не представили жодного варіанту документів, напрацьованих ними. Тому було прийнято рішення оголосити перерву до 11.00.

У свою чергу, лідер комуністів Петро СИМОНЕНКО також не зміг відповісти, чи зможе сьогодні робоча група завершити роботу і передати свої пропозиції Президентові України Віктору ЮЩЕНКУ та прем’єр-міністру Віктору ЯНУКОВИЧУ. П.СИМОНЕНКО зауважив, що у коаліції і опозиції принципово різні підходи.

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