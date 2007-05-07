Третьяков мріє позбавити Україну від “юних ленінців”

Заступник керівника штабу “Наша Україна” Олександр ТРЕТЬЯКОВ вважає останні заяви антикризової коаліції про перенесення дати виборів на 14 жовтня намаганням “заговорити процес”.

Про це йдеться у коментарі О.ТРЕТЬЯКОВА сайту RAZOM.

При цьому він зазначив, що досягнення домовленостей між главою держави і прем’єром про те, що коаліція йде на вибори, – це перемога демократії і всієї України.

О.ТРЕТЬЯКОВ також наголосив, що політичні домовленості – “це не гра в карти з елементами шулерства, яку часто практикує МОРОЗ”. “Домовленості необхідно виконувати. Партія регіонів має унікальну можливість продемонструвати, що її слово не розходиться з ділом”, - підкреслив він.

При цьому О.ТРЕТЬЯКОВ зазначив, що бачить велику різницю між висловами прем’єр-міністра Віктора ЯНУКОВИЧА У п’ятничному зверненні до народу і на сьогоднішніх громадських слуханнях. “Якщо в п’ятницю прем’єр відразу після переговорів на мітингу заявив про готовність іти на вибори, то сьогодні він говорить, що питання доцільності виборів має вирішувати парламент”, - сказав О.ТРЕТЬЯКОВ.

Водночас він нагадав, що Верховна Рада нелегітимна, і указ про дострокові парламентські вибори ніхто не скасовував.

“Наша Україна” підтримує тезу Президента про те, що дата виборів може бути відтермінована на 60 днів після останнього засідання парламенту, яке має відбутися на цьому тижні, і на якому будуть ухвалені необхідні законопроекти. Для цього глава держави призупинить дію свого указу в частині дати проведення дострокових парламентських виборів, щоб ухвалені законопроекти мали юридичну силу”, - сказав О.ТРЕТЬЯКОВ.

За словами О.ТРЕТЬЯКОВА, інші терміни не сприймаються, оскільки для них немає аргументації.

“На жаль, за результати “квадратного” столу країна стала заручником політики МОРОЗА”, - наголосив він.

На думку О.ТРЕТЬЯКОВА, Україна зможе вільно дихати тільки тоді, коли український парламент назавжди позбавиться від “юних ленінців” - МОРОЗА і СИМОНЕНКА”.