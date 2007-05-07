Кінах знає, що треба зробити перш ніж іти на вибори

Міністр економіки Анатолій КІНАХ вважає оптимальним часом для проведення позачергових парламентських виборів жовень поточного року.

Як повідомили УНІАН у прес-службі А.КІНАХА, про це він сказав у неділю у телепрограмі „Діловий світ. Тиждень”.

Перед визначенням дати дострокових виборів треба докласти усіх зусиль, щоб забезпечити їх проведення у відповідності з нормами Конституції та законодавства України, вважає А.КІНАХ.

„Перед тим, як йти на вибори, необхідно відпрацювати законодавчу базу. Будь-яке нормативне упущення, нечіткість та можливість двоякого тлумачення обов’язково викличе спокусу провести ревізію виборів”, - сказав міністр.

Ще однією передумовою цивілізованих виборів А.КІНАХ назвав створення можливостей для людей спокійно розібратися в обстановці, зважити програми різних політичних сил та методи їх реалізації, вивчити їх та визначитися з симпатіями.

„Не нагнітання ситуації, не протистояння методом „стінка на стінку”, а спокійна роз’яснювальна робота, гідна передвиборна агітація забезпечать вільне та усвідомлене волевиявлення народу. Вибори не можуть бути революційним потрясінням для економіці та руйнівним началом щодо довіри суспільства до держави, до влади”, - сказав лідер Партії промисловців і підприємців. Зважаючи на необхідність результативної підготовки позачергових виборів, оптимальною датою їх проведення А.КІНАХ вважає жовтень поточного року.