“Наша Україна” ставить хрест на СПУ та КПУ і сподівається на Януковича

“Наша Україна” заявляє про затягування переговорного процесу щодо підготовки до позачергових виборів до Верховної Ради України.

Як йдеться в заяві “Нашої України” щодо затягування переговорного процесу з проведення дострокових виборів до Верховної Ради України, “цілком очевидно, що сьогодні відбувається свідоме гальмування переговорів з ініціативи головним чином двох політичних сил – Комуністичної та Соціалістичної партій”.

У документі наголошується, що своїми діями та заявами представники цих політичних сил кидають виклик не лише домовленостям Президента та прем’єр-міністра України, але і всьому українському суспільству, заперечуючи його право дати оцінку діям політиків на чесних і демократичних виборах. “Ми переконані, що відсутність підтримки цих сил з боку громадян не може бути перешкодою волевиявленню українського народу”, - йдеться в заяві.

“Ми заявляємо, що об’єднана опозиція продемонструвала здатність до політичного компромісу у питанні перенесення дострокових виборів з метою забезпечення участі у них всіх політичних сил. У той же час ми сподіваємося, що “табір війни” у колишній правлячій коаліції не отримає гору над здоровим глуздом”.

“Наша Україна” сподівається, що цього разу Віктор ЯНУКОВИЧ дотримається політичних домовленостей, тим більше, що він їх давав не лише Президенту України, але і своїм виборцям під час мітингу на Майдані Незалежності у п’ятницю, 4 травня. “Наша Україна” закликає Партію регіонів та уряд забезпечити виконання усього комплексу заходів для проведення позачергових виборів та взяти участь у подоланні політичної кризи.